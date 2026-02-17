الثلاثاء   
    قوات الاحتلال تنسف مبانٍ سكنية شرق مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترقوميا غرب الخليل بالضفة الغربية

      قوات الاحتلال تعتقل شاباً خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم

      قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت والغاز خلال اقتحام بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة

