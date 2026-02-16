الإثنين   
   16 02 2026   
   27 شعبان 1447   
   بيروت 21:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسلة المنار: الحكومة أقرت زيادة 300 ألف ليرة لبنانية على سعر صفيحة البنزين ورفع 1% للـTVA مع تحفظ وزيري العمل والصحة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | شتاينماير من بعبدا: دعمٌ لأمن لبنان ورفضٌ لأي احتلال دائم

      تقرير مصور | شتاينماير من بعبدا: دعمٌ لأمن لبنان ورفضٌ لأي احتلال دائم

      تقرير مصور | الانتخابات في موعدها… بين النص الدستوري والاستشارة غير الملزمة

      تقرير مصور | الانتخابات في موعدها… بين النص الدستوري والاستشارة غير الملزمة

      القيادي في حماس محمود مرداوي: الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة والضفة جزء من مخطط التهجير القسري

      القيادي في حماس محمود مرداوي: الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة والضفة جزء من مخطط التهجير القسري