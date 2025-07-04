الجمعة   
   04 07 2025   
   8 محرم 1447   
   بيروت 12:29
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    إذاعة الجيش الإسرائيلي: 31 جندياً قتلوا بنيران صديقة و7 قتلوا نتيجة حوادث دهس من مركبات عسكرية مدرعة