الجمعة   
   04 07 2025   
   8 محرم 1447   
   بيروت 12:29
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    إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل 72 جندياً إسرائيلياً في حوادث عملياتية منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة