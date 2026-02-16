روبيو: نواصل العمل لتحقيق صفقة مع إيران رغم الصعوبات

زعم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ان دونالد ترمب يواصل العمل على تحقيق صفقة مع إيران رغم الصعوبات.

وقال في مؤتمر صحفي في العاصمة المجرية بودابست، “التفاهم مع إيران ليس بالأمر السهل لأنهم يتخذون قراراتهم بناءً على الأيديولوجية. إيران في نهاية المطاف تخضع لحكم الشيعة المتطرفين الذين يتخذون قراراتهم استناداً إلى الدين وليس بناءً على اعتبارات جيوسياسية”، وفق تعبيره.

ووجه مراسل وكالة “رويترز” سؤالاً لوزير الخارجية الأمريكي عما إذا كان الاتفاق النووي مع إيران سيكون مقبولاً للولايات المتحدة في حال لم يتضمن البرنامج الصاروخي، فلم يقدم وزير الخارجية الأميركي إجابة مباشرة على هذا السؤال، مكتفياً بالقول: “لن أصدر أحكاماً مسبقة… لكننا سنسعى وسنرى ما سيحدث. هناك فرصة هنا، ومفاوضونا في الطريق (إلى جنيف)، ونأمل أن ينجحوا في التوصل عبر الدبلوماسية إلى اتفاق يتناول القضايا التي تشكل مصدر قلق واهتمام بالنسبة لنا”.