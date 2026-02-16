مراسل المنار: قوة من الجيش اللبناني بدأت بصيانة الطريق المؤدي الى موقعه السابق في تلة “الحدب ” تمهيداً لإعادة تموضعه في المنطقة خلال الساعات القادمة و استكمال تحصين الموقع والتمركز فيه