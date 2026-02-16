الإثنين   
    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تُطلق قنابل الصوت خلال اقتحامها المتواصل لبلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة

      الزوارق الحربية لكيان الاحتلال تطلق نيرانها باتجاه بحر مدينة غزة

      قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة اتجاه مدينة نابلس من حاجزي الطور وبيت فوريك

