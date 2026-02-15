الأحد   
    الشيخ الخطيب: إرادة الصمود عند شعبنا تؤكد أننا لم نهزم رغم التضحيات والحصار

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تستهدف مناطق شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية دير جرير بالضفة المحتلة

      إصابة فلسطيني وزوجته باعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليهما شرق الخليل بالضفة المحتلة

