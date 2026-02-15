نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب: زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب خطوة إيجابية وإدراج بند إعادة الإعمار في الموازنة ينبغي تفعيله بشكل أسرع