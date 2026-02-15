الأحد   
    مراسل المنار: طيران العدو الإسرائيلي استهدف سيارة بين الحدود اللبنانية السورية وتعذر وصول فرق الإسعاف بسبب زحمة شاحنات النقل

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الوكالة الوطنية للإعلام: 4 شهداء باستهداف الطيران الإسرائيلي لسيارة في مجدل عنجر

      الشيخ الخطيب: الجيش اللبناني هو جيش وطني ويتصرف بوطنية وعلى الحكومة العمل بإيجابية وتخطي السلبية

      الشيخ الخطيب: يجب أن يتم التعامل مع موضوع حصر السلاح بحذر شديد وحكمة عالية وأنصح الحكومة بعدم رمي هذا الأمر على الجيش اللبناني

