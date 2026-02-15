حماس: جريمة أجهزة أمن السلطة في بلدة طمون والتي أسفرت عن استشهاد الطفل يزن سمارة نقطة سوداء جديدة تُضاف إلى سجل تلك الأجهزة التي تواصل الاستقواء على أبناء شعبنا