الأحد   
   15 02 2026   
   26 شعبان 1447   
   بيروت 17:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا تعلن توقيف وزير الطاقة السابق هيرمان غالوشينكو على خلفية فضيحة فساد واسعة وذلك أثناء محاولته مغادرة البلاد

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ترامب: تعهدت الدول الأعضاء في “مجلس السلام” بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة وبإرسال آلاف العناصر للمشاركة في قوة “الاستقرار”

      ترامب: تعهدت الدول الأعضاء في “مجلس السلام” بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة وبإرسال آلاف العناصر للمشاركة في قوة “الاستقرار”

      قوى الأمن: القبض على أحد أفراد عصابة تقوم بعمليات نشل وسلب بقوة السلاح

      قوى الأمن: القبض على أحد أفراد عصابة تقوم بعمليات نشل وسلب بقوة السلاح

      مراسل المنار: مدفعية الإحتلال في موقع بياض بليدا استهدفت أطراف بلدتي بليدا وعيترون بقذائف الهاون

      مراسل المنار: مدفعية الإحتلال في موقع بياض بليدا استهدفت أطراف بلدتي بليدا وعيترون بقذائف الهاون