الأحد   
   15 02 2026   
   26 شعبان 1447   
   بيروت 16:01
    مراسل المنار: موقع العدو في رويسات العلم يطلق رشقات رشاشة بإتجاه اطراف بلدة كفرشوبا بالتزامن مع اطلاق عدد من قنابل اللانشر

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      لقاء الأحزاب في الشمال يؤكد أن حماية السيادة لا تنفصل عن حماية الإنسان

      تقرير مصور | حزب الله يدعو الدولة لممارسة دورها بمواجهة انتهاكات الاحتلال

      تقرير مصور | وزيرة البيئة تشرف على اخذ عينات للمبيدات الاسرائيلية من عيتا الشعب

