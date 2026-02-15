الأحد   
    النائب فضل الله يحذر من محاولات العدو دفع مستوطنيه إلى البلدات الحدودية

    حذر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من محاولات العدو دفع مستوطنيه إلى البلدات الحدودية كما حصل قرب بلدة يارون في اطار سعيه لتحقيق أطماعه التاريخية في احتلال الجنوب.

    وأشار النائب فضل الله إلى أنّ المشكلة دائما في القرار السياسي وليس في القوى الامنية، وان القرار السياسي الرسمي يدعو إلى التسلح بالدبلوماسية والى الآن لم تحم هذه الديبلوماسية اي مواطن ولم تمنع عدوانا.

    موقف فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في بلدة البازورية للشهيد عبد الله خليل ناصر والذكرى السنوية للشهيدين يوسف سرور ومحمد ناصر من بلدة عيتا الشعب.

    المصدر: موقع المنار

