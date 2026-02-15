الأحد   
   15 02 2026   
   26 شعبان 1447   
   بيروت 11:22
    النائب فضل الله: يقول من في الدولة أن في يدهم قرار الحرب والسلم ولكن ما نراه في لبنان يشبه التمسك بقرار الاستسلام

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الإسعاف في غزة: شهيد وعدد من المصابين في قصف طيران الاحتلال على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة

      النائب حسن فضل الله: الديبلوماسية لم تحم مواطنا أو تمنع اعتداءً

      النائب فضل الله: علينا أن نعمل ونسعى وألا نترك فرصة إلا ونستفيد منها لوضع ملف إعادة الإعمار على السكة الصحيحة فهذه قضية وطنية

