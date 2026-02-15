الأحد   
    عربي وإقليمي

    لجان المقاومة حمّلت الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية في القطاع

      اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن العدوان الصهيوني الإجرامي والقصف الغادر على خيام النازحين في خانيونس وجباليا هو جريمة حرب، وحمَّلت الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية في القطاع، داعية الوسطاء والضامنين الى التحرك العاجل لوقف الخروقات الصهيونية ووقف المجازر.

      وأضافت اللجان في بيان صدر الأحد أن حكومة الاحتلال “تستسهل إراقة دماء أبناء شعبنا وتسعى لفرض واقع ميداني مستباح”، معتبرة أن الجرائم الجديدة تثبت عدم رغبة حكومة بنيامين نتنياهو الالتزام بأي اتفاقيات لوقف إطلاق النار.

      وأوضحت أن حكومة الاحتلال تعمل على إطالة أمد الحرب على حساب دماء الفلسطينيين تحت ذرائع وصفتها بـ”الكاذبة والمضللة”، مؤكدة أن استمرار المجازر يكشف حقيقة الموقف “الإسرائيلي” تجاه التهدئة.

