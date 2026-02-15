نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي: الكرة الآن في ملعب أمريكا لإثبات أنها تريد التوصل إلى اتفاق، وإذا كانوا صادقين فأنا واثق أننا سنكون على طريق الاتفاق