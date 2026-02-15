الأحد   
   15 02 2026   
   26 شعبان 1447   
   بيروت 09:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اعلام العدو: الحكومة “الإسرائيلية” تسعى لإقرار بدء تسجيل أراض بالضفة الغربية تمهيدا لتحويلها إلى “أملاك دولة”

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نائب وزير الخارجية الإيراني: مسألة تصفير التخصيب لم تعد مطروحة

      نائب وزير الخارجية الإيراني: مسألة تصفير التخصيب لم تعد مطروحة

      نائب وزير الخارجية الإيراني: مسألة تصفير التخصيب لم تعد مطروحة وبالنسبة إلى إيران فهي ليست على طاولة المفاوضات

      نائب وزير الخارجية الإيراني: مسألة تصفير التخصيب لم تعد مطروحة وبالنسبة إلى إيران فهي ليست على طاولة المفاوضات

      نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي: الكرة الآن في ملعب أمريكا لإثبات أنها تريد التوصل إلى اتفاق، وإذا كانوا صادقين فأنا واثق أننا سنكون على طريق الاتفاق

      نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي: الكرة الآن في ملعب أمريكا لإثبات أنها تريد التوصل إلى اتفاق، وإذا كانوا صادقين فأنا واثق أننا سنكون على طريق الاتفاق