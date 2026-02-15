ايران تثمن جهود دول المنطقة لمنع الحرب، وتتمسك بحقها بالتخصيب

ثمن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الجهد الذي يبذله رؤساء دول المجاورة لايران لإرساء الأمن والسيادة في المنطقة.

وخلال رعايته مؤتمر الاستثمار في السكك الحديدية والطرق، قال بزشكيان: لا يوجد أي بلد يجني خيراً من الحرب ولا يصل أي بلد إلى نتيجة من الصراع والعنف وسفك الدماء. اضاف انه من فتح آفاق التعاون بين دول المنطقة يمكن ضمان الامن ، وتعزيز الاقتصادات ، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

لقاء ايراني اميركي

واوردت وكالة الصحافة الفرنسية ان جولة ثانية من المفاوضات الايرانية الاميركية ستعقد في جنيف الاسبوع المقبل من دون تحديد موعد دقيق لها..

قبل ذلك نقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع ان وفدا أميركيا يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقي مع الجانب الإيراني صباح الثلاثاء المقبل في جولة مفاوضات جديدة تعقد في جنيف . وفيما لم يؤكد اي مصدر ايراني هذا الخبر قالت رويترز إن ممثلين عن سلطنة عمان سيشاركون في الاجتماع كوسطاء.

حق التخصيب



في هذه الاثناء، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي ان حقّ إيران في تخصيب اليورانيوم لا يمكن المساس به عبر الضغوط السياسية.

اضاف إن حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق أصيل وغير قابل للتجزئة، وان أي ضغط أو موقف سياسي لا يمكن أن ينتقص من هذا الحق. وقال بقائي ان المادة الرابعة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية تعترف بحق جميع الدول الأعضاء في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مذكرا بالتزام ايران بتعهداتها، موضحا في هذا الاطار ان البرنامج النووي الإيراني كان دائمًا شفافًا ، وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقبه باستمرار وفقًا لاتفاقية الضمانات. الا ان الادعاءات المطروحة بشأن طبيعة هذا البرنامج ليست سوى ذرائع لفرض ضغوط سياسية.