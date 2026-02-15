الأحد   
   15 02 2026   
   26 شعبان 1447   
   بيروت 08:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    مصادر طبية في غزة: 9 شهداء في غارات إسرائيلية خارج مناطق انتشار الاحتلال في جباليا وخانيونس منذ فجر اليوم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جيش الاحتلال ينفّذ عملية نسف واسعة في محيط شارع الرضيع ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

      جيش الاحتلال ينفّذ عملية نسف واسعة في محيط شارع الرضيع ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

      فلسطين | مجازر جديدة.. 9 شهداء وجرحى في خرق إسرائيلي متواصل لـ”هدنة غزة”

      فلسطين | مجازر جديدة.. 9 شهداء وجرحى في خرق إسرائيلي متواصل لـ”هدنة غزة”

      رويترز عن سلطات كراسنودار الروسية: هجوم أوكراني بالمسيرات يستهدف مواقع في المنطقة بينها ميناء تامان

      رويترز عن سلطات كراسنودار الروسية: هجوم أوكراني بالمسيرات يستهدف مواقع في المنطقة بينها ميناء تامان