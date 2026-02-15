الأحد   
   15 02 2026   
   26 شعبان 1447   
   بيروت 00:30
    جيش الاحتلال ينفذ عملية نسف واسعة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

      مراسل المنار: سلسلة غارات صهيونية استهدفت مناطق صافي وأطراف سجد ومليتا في إقليم التفاح جنوبي لبنان

      آليات الاحتلال تُطلق النار بكثافة جنوبي خانيونس جنوبي قطاع غزة

