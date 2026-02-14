السبت   
    عاجل

    مراسل المنار: غارات اسرائيلية معادية استهدفت منطقة الجبور وجبل الريحان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سلسلة غارات صهيونية استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي شن سلسلة غارات على بصليا، المنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ودير الزهراني ومرتفعات جبل الريحان

      مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية من نوع “كواد كوبتر” تفجر احد المنازل في “حي الكساير” في اطراف بلدة ميس الجبل

