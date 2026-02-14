السبت   
   14 02 2026   
   25 شعبان 1447   
   بيروت 21:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدتي بيتا وأودلا جنوب شرق نابلس وفي مخيم العروب شمال الخليل بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “أمل” أحيت ذكرى شهيدها فروخ في عنقون وحميد دعا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها

      “أمل” أحيت ذكرى شهيدها فروخ في عنقون وحميد دعا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها

      عباس عراقجي: من الناحية الاستراتيجية فإن الاتحاد الأوروبي الذي يفتقر إلى هدف واضح قد خسر كل ثقله الجيوسياسي في منطقتنا

      عباس عراقجي: من الناحية الاستراتيجية فإن الاتحاد الأوروبي الذي يفتقر إلى هدف واضح قد خسر كل ثقله الجيوسياسي في منطقتنا

      وزير الخارجية الإيراني: يبدو أن الاتحاد الأوروبي مشوشاً ويعود جذور هذا التشوش إلى عجزه عن فهم التحولات التي تجري داخل إيران

      وزير الخارجية الإيراني: يبدو أن الاتحاد الأوروبي مشوشاً ويعود جذور هذا التشوش إلى عجزه عن فهم التحولات التي تجري داخل إيران