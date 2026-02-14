السبت   
   14 02 2026   
   25 شعبان 1447   
   بيروت 08:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة يحذر من توقف خدماته بسبب تعطل المولدين الرئيسيين ونفاد الزيوت وقطع الغيار جرّاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال ومنع دخول الإمدادات اللازمة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      إصابة سيدة في خان يونس وتصاعد خروقات وقف إطلاق النار في غزة

      إصابة سيدة في خان يونس وتصاعد خروقات وقف إطلاق النار في غزة

      خلاف أميركي أوروبي حاد في ميونخ حول مجلس ترمب لغزة

      خلاف أميركي أوروبي حاد في ميونخ حول مجلس ترمب لغزة

      عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 14 شباط/ فبراير 2026

      عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 14 شباط/ فبراير 2026