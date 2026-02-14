مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة يحذر من توقف خدماته بسبب تعطل المولدين الرئيسيين ونفاد الزيوت وقطع الغيار جرّاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال ومنع دخول الإمدادات اللازمة