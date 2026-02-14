السبت   
   14 02 2026   
   25 شعبان 1447   
   بيروت 04:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير الخارجيّة الصيني وانغ يي خلال اجتماعه مع وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا: الصين والاتحاد الأوروبي شريكان وليسا خصمين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن: سأكون سعيدا بعودة روسيا إذا رغبت بالمشاركة

      رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن: سأكون سعيدا بعودة روسيا إذا رغبت بالمشاركة

      ماكغريغور: أوكرانيا تكبدت هزيمة عسكرية في النزاع الجاري مع روسيا

      ماكغريغور: أوكرانيا تكبدت هزيمة عسكرية في النزاع الجاري مع روسيا

      قوات الاحتلال تطلق نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة

      قوات الاحتلال تطلق نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة