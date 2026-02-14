السبت   
   14 02 2026   
   25 شعبان 1447   
   بيروت 02:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رويترز عن مصدر مطلع: ممثلون عن سلطنة عمان سيتواجدون لتولي الوساطة في المحادثات الأمريكية-الإيرانية في جنيف

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بوليتيكو عن زيلنسكي: واشنطن ترسل إشارات أكثر لأوكرانيا بضرورة تقديم تنازلات لا لروسيا وهذا ليس الموقف الصحيح

      بوليتيكو عن زيلنسكي: واشنطن ترسل إشارات أكثر لأوكرانيا بضرورة تقديم تنازلات لا لروسيا وهذا ليس الموقف الصحيح

      رويترز نقلا عن مسؤولين: الجيش الأمريكي يستعد لعمليات عسكرية ضد إيران

      رويترز نقلا عن مسؤولين: الجيش الأمريكي يستعد لعمليات عسكرية ضد إيران

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز حوارة

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز حوارة