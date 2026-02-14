السبت   
   14 02 2026   
   25 شعبان 1447   
   بيروت 02:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مسؤولان أمريكيان لرويترز: الجيش الأمريكي يستعد لاحتمال تنفيذ عمليات متواصلة لأسابيع ضد إيران إذا لزم الأمر

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بوليتيكو عن زيلنسكي: واشنطن ترسل إشارات أكثر لأوكرانيا بضرورة تقديم تنازلات لا لروسيا وهذا ليس الموقف الصحيح

      بوليتيكو عن زيلنسكي: واشنطن ترسل إشارات أكثر لأوكرانيا بضرورة تقديم تنازلات لا لروسيا وهذا ليس الموقف الصحيح

      رويترز عن مصدر مطلع: ممثلون عن سلطنة عمان سيتواجدون لتولي الوساطة في المحادثات الأمريكية-الإيرانية في جنيف

      رويترز عن مصدر مطلع: ممثلون عن سلطنة عمان سيتواجدون لتولي الوساطة في المحادثات الأمريكية-الإيرانية في جنيف

      رويترز نقلا عن مسؤولين: الجيش الأمريكي يستعد لعمليات عسكرية ضد إيران

      رويترز نقلا عن مسؤولين: الجيش الأمريكي يستعد لعمليات عسكرية ضد إيران