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   8 محرم 1447   
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    المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “أوامر” التهجير الإسرائيلية أجبرت في يوم واحد فقط نحو 30 ألف شخص في غزة على مغادرة مناطقهم دون وجود مكان آمن