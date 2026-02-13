الإمارات تعزل رئيس موانىء دبي المتهم بفضائح ابستين

في اعتراف واضح بتورط رئيس موانىء دبي السابق بفضائح جرائم ابستين نقلت CNBC عربية أنّ إمارة دبي شهدت، يوم الجمعة سلسلة تعيينات جديدة على مستوى رئاسة شركة موانئ دبي العالمية ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، وذلك خلفًا لسلطان بن سليم الذي كان يشغل رئاسة المؤسستين في آنٍ معًا.

وأعلنت “موانئ دبي العالمية” في بيان رسمي تعيين عيسى كاظم رئيسًا لمجلس إدارتها، ويوفراج نارايان رئيسًا تنفيذيًا، بدلًا من بن سليم، كاشفة في إفصاح للشركة عن استقالته بشكل فوري من منصبيه.

وفي السياق نفسه، أعلنت حكومة دبي تعيين عبد الله بن دميثان رئيسًا لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في الإمارة، خلفًا لبن سليم.

وعقب هذه القرارات، رحّبت مؤسسة British International Investment، وهي مؤسسة تمويل إنمائي بريطانية، بتعيين رئيس تنفيذي جديد لـ“موانئ دبي العالمية”، مؤكدة أنها ستستأنف الاستثمار مع الشركة الإماراتية.

المصدر: CNBC عربية