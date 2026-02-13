محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والبحريني

اجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، اليوم الجمعة محادثات هاتفية، شكر خلالها وزير الخارجية الإيراني، ملك البحرين على رسالة التهنئة التي بعثها إلى رئيس الجمهورية الإيرانية بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، كما أطلع نظيره البحريني على آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات النووية بين إيران وأمريكا.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البحريني عن شكره لتوضيحات وزير الخارجية الإيراني حول المفاوضات النووية بين إيران وأميركا، آملاً في استمرار المحادثات الجارية حتى يتم التوصل إلى نتائج.

كما شدد الوزيران في ختام الاتصال، على استمرار المشاورات الثنائية بين البلدين.