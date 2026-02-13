الجمعة   
    المرصد السوري: 3 آلاف عنصر من “داعش” لا يزالون في سجون تحت سيطرة “قسد” رغم الإعلان الأميركي عن إنجاز نقلهم إلى العراق

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عدوان إسرائيلي يستهدف بلدات الجنوب برشقات رشاشة وقصف مدفعي وقنبلة صوتية

      محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والبحريني

      إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

