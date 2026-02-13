الجمعة   
   13 02 2026   
   24 شعبان 1447   
   بيروت 15:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    المستشار الألماني: النظام الدولي القائم على القواعد لم يعد قائما كما كان في السابق ونحتاج للحوار في ما بيننا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      البيت الأبيض: يبدو أن الديمقراطيين يدفعون نحو إغلاق حكومي آخر لأسباب سياسية وحزبية

      البيت الأبيض: يبدو أن الديمقراطيين يدفعون نحو إغلاق حكومي آخر لأسباب سياسية وحزبية

      وزارة الأشغال بدأت رفع الأضرار بعد انهيار صخري على أوتوستراد جسر بالما شمالي لبنان

      وزارة الأشغال بدأت رفع الأضرار بعد انهيار صخري على أوتوستراد جسر بالما شمالي لبنان

      بري في ذكرى الحريري: نفتقده رجل دولة وداعية وحدة

      بري في ذكرى الحريري: نفتقده رجل دولة وداعية وحدة