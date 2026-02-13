وزير الخارجية العراقي: نقل نحو 3000 سجين من “تنظيم الدولة الإسلامية” من سوريا

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، إنه جرى نقل نحو 3 آلاف معتقل من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية من السجون السورية إلى العراق حتى الآن، مضيفا أن العملية لا تزال مستمرة.

وأضاف، في مقابلة مع وكالة رويترز على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن بغداد تجري محادثات مع دول عربية وإسلامية لتسليم مواطنيها، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية أكثر ترددا.

وذكر أن العراق سيحتاج إلى مساعدات مالية إضافية للتعامل مع هذا التدفق، محذرا في الوقت ذاته مما وصفه بـ”تصاعد نشاط التنظيم” في سوريا في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن عدد من جرى نقلهم حتى الآن “بلغ 5064 إرهابيا من بينهم أكثر من 270 عراقيا، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية والعدد المتبقي من جنسيات أخرى”.

وأضاف أنه “جرى وضع جميع الإرهابيين في سجن واحد، وسيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون العراقي”، مبينا أن “العراق عنصر أساسي في التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأن استضافة العراق لهؤلاء الإرهابيين وحجزهم تم وفقا لطلب من التحالف الدولي”.

وأكد أن “عملية إطعام عناصر داعش.. يتكفل به التحالف الدولي وليس العراق”، على حد قوله.

المصدر: رويترز