الجمعة   
   13 02 2026   
   24 شعبان 1447   
   بيروت 12:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية انفجرت بالجو أثناء تواجد أحد المواطنين في أطراف حي “المسارب” ببلدة عديسة جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس بري: الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من أيار المقبل

      الرئيس بري: الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من أيار المقبل

      السيد فضل الله: اللبنانيون في الجنوب يريدون للدّولة أن تحتضن آلامهم ومعاناتهم وتقف معهم في مواجهة ما يتهدّدهم

      السيد فضل الله: اللبنانيون في الجنوب يريدون للدّولة أن تحتضن آلامهم ومعاناتهم وتقف معهم في مواجهة ما يتهدّدهم

      الرئيس بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد أهم استحقاق دستوري

      الرئيس بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد أهم استحقاق دستوري