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   8 محرم 1447   
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    مجمع ناصر الطبي: 15 شهيدا إثر قصف إسرائيلي لخيام تؤوي نازحين في مواصي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة