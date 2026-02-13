الجمعة   
   13 02 2026   
   24 شعبان 1447   
   بيروت 11:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    شمخاني: إذا كانت المفاوضات واقعية ودون مطالب مفرطة فقد تتخذ مسارًا إيجابيًا وتحقق مصالح الجميع

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شمخاني: مستوى الجاهزية العسكرية عال وتكلفة أي خطأ في الحسابات لأي طرف ستكون مرتفعة

      شمخاني: مستوى الجاهزية العسكرية عال وتكلفة أي خطأ في الحسابات لأي طرف ستكون مرتفعة

      من اللوز إلى الفستق: هذه أكثر أنواع المكسرات فائدة للصحة

      من اللوز إلى الفستق: هذه أكثر أنواع المكسرات فائدة للصحة

      الأمين العام لمجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني: منظوماتنا الصاروخية هي ضمن خطوطنا الحمراء وغير قابلة للتفاوض

      الأمين العام لمجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني: منظوماتنا الصاروخية هي ضمن خطوطنا الحمراء وغير قابلة للتفاوض