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   8 محرم 1447   
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    6 شهداء وعدد من المصابين في استهداف الاحتلال خيمة للنازحين على شاطئ بحر خان يونس جنوبي قطاع غزة