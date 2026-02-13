الجمعة   
   13 02 2026   
   24 شعبان 1447   
   بيروت 11:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الأمين العام لمجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني: منظوماتنا الصاروخية هي ضمن خطوطنا الحمراء وغير قابلة للتفاوض

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شمخاني: مستوى الجاهزية العسكرية عال وتكلفة أي خطأ في الحسابات لأي طرف ستكون مرتفعة

      شمخاني: مستوى الجاهزية العسكرية عال وتكلفة أي خطأ في الحسابات لأي طرف ستكون مرتفعة

      من اللوز إلى الفستق: هذه أكثر أنواع المكسرات فائدة للصحة

      من اللوز إلى الفستق: هذه أكثر أنواع المكسرات فائدة للصحة

      شمخاني: إذا كانت المفاوضات واقعية ودون مطالب مفرطة فقد تتخذ مسارًا إيجابيًا وتحقق مصالح الجميع

      شمخاني: إذا كانت المفاوضات واقعية ودون مطالب مفرطة فقد تتخذ مسارًا إيجابيًا وتحقق مصالح الجميع