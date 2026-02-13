الجمعة   
   13 02 2026   
   24 شعبان 1447   
   بيروت 11:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    إصابات بالاختناق في بلدة تلفيت بالضفة المحتلة جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على فلسطينيين حاولوا التصدي لاعتداءات المستوطنين الصهاينة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شمخاني: مستوى الجاهزية العسكرية عال وتكلفة أي خطأ في الحسابات لأي طرف ستكون مرتفعة

      شمخاني: مستوى الجاهزية العسكرية عال وتكلفة أي خطأ في الحسابات لأي طرف ستكون مرتفعة

      من اللوز إلى الفستق: هذه أكثر أنواع المكسرات فائدة للصحة

      من اللوز إلى الفستق: هذه أكثر أنواع المكسرات فائدة للصحة

      شمخاني: إذا كانت المفاوضات واقعية ودون مطالب مفرطة فقد تتخذ مسارًا إيجابيًا وتحقق مصالح الجميع

      شمخاني: إذا كانت المفاوضات واقعية ودون مطالب مفرطة فقد تتخذ مسارًا إيجابيًا وتحقق مصالح الجميع