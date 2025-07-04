الجمعة   
   04 07 2025   
   8 محرم 1447   
   بيروت 03:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الدفاع المدني: عدد من الشهداء والمصابين في استهداف خيمة للنازحين بجوار استراحة العمدة على شاطئ بحر خانيونس