الجمعة
13 02 2026
24 شعبان 1447
بيروت 09:42
Ar
En
Fr
Es
الجمعة
24 شعبان 1447
الإمساك
05:02
صلاة الصبح
05:10
الشروق
06:25
الظهر
11:52
العصر
14:56
المغرب
17:37
العشاء
18:30
منتصف الليل
23:07
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
عاجل
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 10 نساء بينهن طفلة خلال الأيام الماضية ليرتفع عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية إلى 66 أسيرة بينهن ثلاث طفلات
13-02-2026 09:33 صباحًا
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
الاحتلال ينفذ عمليات نسف جنوب شرقي خان يونس ويواصل خروقاته لوقف إطلاق النار
09:40
مستوطنون صهاينة يطلقون النار تزامنا مع محاولة الأهالي الوصول إلى أراضيهم في جبل عين عينيا بين قريتي تلفيت وقصرة جنوب نابلس بالضفة المحتلة
09:36
“جيرالد آر. فورد” تغيّر مسارها نحو الشرق الأوسط للانضمام إلى مجموعة قتالية أمريكية
09:33