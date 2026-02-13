نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 10 نساء بينهن طفلة خلال الأيام الماضية ليرتفع عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية إلى 66 أسيرة بينهن ثلاث طفلات