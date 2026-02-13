الجمعة   
   13 02 2026   
   24 شعبان 1447   
   بيروت 09:42
    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية سيريس جنوب جنين بالضفة المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الاحتلال ينفذ عمليات نسف جنوب شرقي خان يونس ويواصل خروقاته لوقف إطلاق النار

      مستوطنون صهاينة يطلقون النار تزامنا مع محاولة الأهالي الوصول إلى أراضيهم في جبل عين عينيا بين قريتي تلفيت وقصرة جنوب نابلس بالضفة المحتلة

      نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 10 نساء بينهن طفلة خلال الأيام الماضية ليرتفع عدد الأسيرات في السجون الإسرائيلية إلى 66 أسيرة بينهن ثلاث طفلات

