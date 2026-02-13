الجمعة   
    جيش الاحتلال ينفّذ للمرة الرابعة عمليات نسف واسعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      زيلنسكي: لا أحد يتشبث بالسلطة وأنا مستعد للانتخابات لكن ذلك يتطلب ضمانات أمنية ووقف إطلاق النار

      ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا: الاتحاد الأوروبي يسعى لإطالة أمد حرب أوكرانيا عبر تسليحها وتمويلها

      زيلنسكي : أفضل عدم قبول أي اتفاق على إجبار شعبي على اتفاق سيئ لأوكرانيا

