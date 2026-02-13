الجمعة   
    قطر | تصريحات للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية حول “عدو مشترك” تثير جدلاً أوروبياً

      أثارت تصريحات للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، موجة انتقادات في أوروبا، بعدما تحدثت خلال مشاركتها عبر تقنية الفيديو في منتدى الجزيرة بالدوحة في 7 شباط / فبراير، عن وجود “عدو مشترك” قالت إنه مكّن من استمرار ”الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.

      وفي مداخلتها، اعتبرت ألبانيزي أن ما يجري في غزة يمثل “تدميراً متعمداً لجماعة بعينها”، مضيفة أن هذا الأمر “أصبح واضحاً بالكامل”. كما انتقدت ما وصفته بدعم سياسي واقتصادي وعسكري تقدمه دول لـ”إسرائيل” بدلاً من العمل على وقف العمليات.

      وقالت أيضاً إن البشرية تواجه “عدواً مشتركاً”، في إشارة إلى جهات تمتلك نفوذاً مالياً وتقنياً وعسكرياً كبيراً.

      وعلى خلفية هذه التصريحات، دعت كل من فرنسا وألمانيا إلى استقالة ألبانيزي من منصبها، معتبرتين أن تعليقاتها تستهدف “إسرائيل” وتثير جدلاً واسعاً.

      وتأتي هذه التطورات في سياق حساس يشهد انقسامات دولية حادة بشأن الحرب في غزة والمواقف السياسية المرتبطة بها.

      المصدر: وكالة يونيوز

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الخارجية الروسية: الغرب يدمر أدوات التعاون السلمي في القطب الشمالي ويحوله إلى ساحة للمواجهة العسكرية

      بلجيكا | ماكرون: الحوار مع بوتين يحتاج تحضيرًا أوروبيًا ولا داعي للاستعجال

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة جبع جنوب جنين

