وزير صومالي يتحدث عن اطماع إسرائيلية بالبحر الأحمر وعن سبب تطور العلاقات مع مصر وتركيا

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داوود أويس جامع، إن “اعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي صومالي يعد باطلا وغير قانوني، ويمثل انتهاكا صارخا لوحدة الأراضي الصومالية وسيادتها”.

وشدد جامع، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية أن “الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال، مخالف للقوانين والمواثيق الدولية المعتمدة بين دول العالم.”

وأوضح أن “مساعي إسرائيل تهدف إلى تحويل مضيق باب المندب ومنطقة البحر الأحمر، ذات الأهمية الاستراتيجية والمرتبطة بعدد من الدول إلى بؤرة توتر وصراع، داعيا المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى الوقوف بحزم في وجه أي محاولات لجر المنطقة إلى عدم الاستقرار”.

وحول العلاقات مع كل من مصر وتركيا شدد الوزير الصومالي على متانة العلاقات التي تجمع بلاده بهما؛ مؤكدا أن “التوجه الحالي يركز على تعزيز التعاون السياسي والدفاعي، بما يسهم في دعم الصومال وتمكينها من صون وحدتها الوطنية والحفاظ على سلامة أراضيها.”

وأكد أن الشراكات القائمة مع الدول الصديقة تشكل عنصرا أساسيا في مكافحة الجماعات الإرهابية، وأن الحكومة الصومالية ماضية في جهودها الرامية إلى إحباط أي محاولات لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والمنطقة بأسرها.

وترتبط الصومال باتفاقيات دفاعية مع كل من مصر وتركيا، والأربعاء وصلت سفينة حربية تركية تحمل معدات عسكرية؛ كما شهد الرئيس الصومالي صباح الأربعاء في القاهرة عرضا عسكريا للقوات المصرية التي ستشار ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال.

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية (صوما)