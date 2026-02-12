الخميس   
    مراسل المنار: الطيران المسير الاسرائيلي اغار بـ ٣ صواريخ على سيارة في بلدة الطيري

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار على سيارة في بلدة الطيري جنوب لبنان

      وصول دفعة جديدة من المسافرين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددا كبيرا من الشبان وتداهم محلات تجارية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة المحتلة

