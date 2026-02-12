الخميس
عاجل
وصول دفعة جديدة من المسافرين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري
12-02-2026 22:36 مساءً
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
مراسل المنار: الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار على سيارة في بلدة الطيري جنوب لبنان
22:47
مراسل المنار: الطيران المسير الاسرائيلي اغار بـ ٣ صواريخ على سيارة في بلدة الطيري
22:44
قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددا كبيرا من الشبان وتداهم محلات تجارية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة المحتلة
22:28