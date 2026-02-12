المتحدث باسم جيش العدو: في وقت سابق الخميس رصدت كاميرات المراقبة التابعة لنا تجمعا لنحو 20 إسرائيليا في المنطقة الحدودية مع لبنان وقد عبر شخصان السياج الحدودي في منطقة “يرؤون”