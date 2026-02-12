الخميس   
   12 02 2026   
   23 شعبان 1447   
   بيروت 21:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | من الساحات الإيرانية إلى الصفحات الغربية: معركة الرواية مستمرة

      تقرير مصور | من الساحات الإيرانية إلى الصفحات الغربية: معركة الرواية مستمرة

      تقرير مصور | الجيش يقدّم تقريره الشهري… ومجلس الوزراء أمام معادلة الأمن والاستقرار

      تقرير مصور | الجيش يقدّم تقريره الشهري… ومجلس الوزراء أمام معادلة الأمن والاستقرار

      قوى الأمن: توقيف شخصين لترويجهما المخدرات

      قوى الأمن: توقيف شخصين لترويجهما المخدرات