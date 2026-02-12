الخميس   
   12 02 2026   
   23 شعبان 1447   
   بيروت 21:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدة مركبا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | من الساحات الإيرانية إلى الصفحات الغربية: معركة الرواية مستمرة

      تقرير مصور | من الساحات الإيرانية إلى الصفحات الغربية: معركة الرواية مستمرة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله بالضفة المحتلة

      تقرير مصور | الجيش يقدّم تقريره الشهري… ومجلس الوزراء أمام معادلة الأمن والاستقرار

      تقرير مصور | الجيش يقدّم تقريره الشهري… ومجلس الوزراء أمام معادلة الأمن والاستقرار